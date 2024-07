Alisson tem fratura no tornozelo confirmada e vai passar por cirurgia

No MorumBIS, o São Paulo superou o Grêmio por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o grande assunto no time paulista é o volante Alisson. O meio-campista sofreu uma fratura no tornozelo direito e vai passar por cirurgia nesta quinta-feira (18).

O lance ocorreu na etapa final. Ao tentar recuperar uma bola no campo defensivo, o jogador ficou com o pé direito preso no gramado. Assim que caiu, ele sentiu a dor e os companheiros pediram a alteração.