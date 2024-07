Vasco bate o Atlético-GO e quebra longo jejum no Brasileirão

Demorou, mas o Vasco quebrou um jejum de 12 anos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino superou o Atlético-GO por 1 a 0, no Antônio Accioly, em Goiânia, e emplacou a quarta vitória consecutiva na competição, fato que não acontecia desde 2012. David foi o autor do único gol da partida no segundo tempo. Vegetti, ainda no primeiro tempo, desperdiçou um pênalti, e Praxedes teve gol anulado.

Com o resultado, o Vasco sobe para nona posição, com 23 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, perde a quarta seguida e estaciona na 19ª colocação, com apenas 11 pontos. Os times, inclusive, voltam a campo no domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino encara o Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, enquanto Dragão enfrenta, aliás, o Fortaleza, às 18h30, na Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vasco desperdiça chances

O Vasco, mesmo fora de casa, foi superior no primeiro tempo e até balançou as redes. Vegetti chutou cruzado, sem força. David, aliás, impediu a saída e tocou para o meio da área. Praxedes estava lá para empurrar, sem problemas, para as redes. Entretanto, o argentino estava em posição irregular. Antes disso, o camisa 99 teve chance de marcar de pênalti, mas Ronaldo pegou a cobrança. Do outro lado, o Atlético-GO se segurou como pôde e tentou sair nos contra-ataques, contudo, quando encontrava alguns, pecou nas decisões ou no último passe. A melhor chance do Dragão, aliás, aconteceu com Rhaldney, que cabeceou, e a bola parou na trave após Léo Jardim espalmar.