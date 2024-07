Tiquinho põe fim a jejum, e Botafogo, líder isolado, bate o Palmeiras

O Botafogo parece ter sepultado 2023. Afinal, o time já não mostra indícios daquele moribundo time que terminou a temporada passada. Mas um daqueles personagens estava em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada desta rodada do Campeonato Brasileiro. Seu nome: Tiquinho Soares, autor do gol que garantiu o triunfo alvinegro sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Colosso do Subúrbio. Enfim, enterrou aquele pênalti que todo torcedor da Estrela Solitária não faz questão de lembrar, contra o mesmo Verdão, no mesmo palco.

Após clássico alucinante no Engenho de Dentro e com fim de jejum (leia mais abaixo), o Botafogo permanece na liderança, agora, com 36 pontos. O Palmeiras é o segundo, com 33.

Botafogo e Verdão proporcionam alto nível

Que primeiro tempo alucinante. Digno, claro, de duas equipes fortes, cheia de alternativas, que buscam a liderança. Botafogo e Palmeiras protagonizaram um clássico do tamanho das tradições de um futebol pentacampeão mundial. Neste contexto, os goleiros trabalharam muito e asseguraram o placar zerado. John operou milagre, sozinho com López. Do outro lado, Weverton parou Luiz Henrique, Júnior Santos e Freitas com defesas dignas de um goleiro de Seleção. Valeu, portanto, o ingresso. Só nestes 45 minutos.