Thiago Alcântara volta ao Barcelona e fará parte da comissão técnica

Ex-atleta trabalhará com Hansi Flick e estará na pré-temporada, nos amistosos contra Manchester City, Real Madrid e Milan

Dessa forma, ele estará com a equipe principal na pré-temporada, que acontecerá nos EUA. A princípio, o Barça vai disputar três amistosos em solo americano, contra o Manchester City, Real Madrid e Milan.

Isso acontece, pois Thiago sempre teve uma boa relação com Hansi Flick desde os tempos em que defendia as cores do Bayern de Munique. Na temporada 2019/20, o alemão conquistou a tríplice coroa sob o comando da equipe bávara.

O atleta retorna ao Barcelona onze anos depois. Ele já teve experiências com dois dos principais treinadores das últimas décadas, como Pep Guardiola e Jürgen Klopp, e pretende seguir a carreira após pendurar as chuteiras, aos 33 anos.