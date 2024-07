Textor faz alerta sobre Grupo City: ‘Bahia vai ganhar todos os campeonatos’

John Textor analisa momento do Botafogo no Brasileirão e comenta sobre jogo decisivo diante do Palmeiras Crédito: Jogada 10

John Textor vem investindo pesado no Botafogo e planeja deixar um legado grandioso no clube. No entanto, ele defende que exista um teto de gastos no futebol brasileiro. O empresário americano teme que Bahia, administrado pelo Grupo City, se torne uma potência praticamente invencível no país. "O Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos", disse Textor ao "Abre Aspas", do ge.

John Textor sobre momento do Botafogo O Glorioso se reergueu depois do tropeço no Brasileirão de 2023. Afinal, os jogadores alvinegros estão na liderança isolada do campeonato e candidatos novamente ao título desta edição. John Textor, por sua vez, prega cautela neste momento e relembra que existes fortes concorrentes na disputa. "Ainda é cedo. Dado o que aconteceu em 2023, nós queríamos ter uma chance de competir e estar no topo cedo. Tem muitas equipes boas no topo, uma diferença de apenas três pontos, mas é muito bom estar lá", afirmou Textor.