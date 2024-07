Sub-20: Em jogo com arbitragem polêmica, Flamengo vence Corinthians

Em jogo com arbitragem polêmica, o Flamengo derrotou o Corinthians nesta quarta-feira (17/7) pela 14ª rodada do Brasileirão Sub 20, no Estádio Inamar, em Diadema: 2 a 1. Guilherme e Shola marcaram para o Rubro-Negro e André descontou para os corintianos. Mas o Timão reclamou demais do juiz Gabriel Bispo. Primeiramente não deu pênalti claro de Daniel Sales em Kayky. Além disso, no segundo gol do Flamengo, Shola nitidamente fez falta no volante Luiz Gustavo Bahia.

Apesar dos erros do juiz, o time carioca foi superior e mereceu a vitória, com o nigeriano Shola, contratado em definitivo pelo Flamengo nesta quarta-feira, sendo o grande destaque do clássico. Mas o goleiro Dyogo Alves (um dos sobreviventes do incêndio no Ninho) fez grandes defesas e também se destacou pelo Mengo. Com a vitória, o Flamengo pula para o sexto lugar, com 22 pontos, de volta à zona e classificação (G8). O Corinthians, com 15 pontos está em 14º lugar. Assim, complica de vez sua chance de classificação para as quartas de final.

Juiz polemiza e Flamengo abre vantagem

O Flamengo começou muito bem. Antes dos cinco minutos criou duas chances de gol (e reclamou de um pênalti não marcado) e logo saiu na frente quando o lateral-direito Daniel Sales fez grande jogada pela direita, cruzando para Guilherme pegar de primeira e fazer 1 a 0. O Mengo recuou e passou a levar pressão do Corinthians, que finalizou sem muito perigo para o gol rubro-negro. Mas teve um pênalti claro não marcado a seu favor quando Kayke foi derrubado na área por Daniel Sales.