Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, classificados e mais

Após conhecermos os 16 classificados, chegou a hora do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Saiba, então, com o Jogada10, todas as informações que você precisa para acompanhar o evento, que ocorrerá nesta quinta-feira (17), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O canal da CBF no YouTube transmitirá o evento ao vivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Inteligência artificial refaz time do tetra com craques do futebol contemporâneo