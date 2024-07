Sem notificação do CAS, Gabigol treina no Flamengo

Gabigol, atacante do Flamengo, treinou no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira (17). Apesar da decisão do CAS por anular o efeito suspensivo do jogador, com a anulação do processo, o mesmo utilizou as instalações do Rubro-Negro, uma vez que nem ele, nem o clube receberam a notificação da entidade.

Segundo o “Ge”, o treino do Flamengo estava marcado para começar às 9h. Gabigol, no entanto, chegou ao centro de treinamento por volta das 08h25. Enquanto o clube carioca não recebe a notificação da punição, 0 atacante segue integrado às atividades.