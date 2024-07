São Paulo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Duelo de gigantes no MorumBIS pelo Brasileirão. Tricolor paulista busca se aproximar do G6; Tricolor gaúcho luta para sair do Z4

São Paulo e Grêmio se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileiro, nesta quarta-feira (17/7). O duelo é no MorumBIS e a bola rola a partir das 20h (de Brasília). No duelo dos Tricolores, melhor para o paulista, que está em sexto na classificação, com 27 pontos. Enquanto isso, os gaúchos estão na 18ª colocação, com 11 pontos. este clássico conta com a cobertura da Voz do Esporte a partir das 18h30, com um esquenta que põe você por dentro de todas as informações.

Marcus Cassino está na narração. Mas a cobertura também terá Paulo Carvalho nos comentários e Luiz Gaspar com as reportagens. Dessa forma, não deixe de acompanhar, com a Voz do Esporte, este clássico entre rivais que já conquistaram o mundo