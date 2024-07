São Paulo derrota o Grêmio e entra no G4 do Brasileirão

Tricolor Paulista leva a melhor diante do Imortal, se reencontra com a vitória e entra no G4 do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (17), o São Paulo derrotou o Grêmio por 1 a 0, em jogo realizado no MorumBIS, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida saiu com Lucas Moura. Com o placar, o Tricolor está na quarta colocação, com 30 pontos. Já o Imortal está na 18ª posição, com 11 pontos. Calendário Na próxima jornada, o São Paulo visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. Enquanto isso, o Grêmio recebe o Vitória, no Centenário.

Primeiro tempo com gol do São Paulo Com um ritmo forte desde os minutos iniciais, o São Paulo foi agraciado logo aos 9 minutos. Lucas Moura bateu cruzado de fora da área e estufou as redes. Melhor em campo, o Tricolor Paulista resolveu acelerar o ritmo para definir o jogo, mas não foi efetivo para balançar a rede. O Grêmio só assustou perto dos acréscimos através de Pavón. Segundo tempo agitado Na volta dos vestiários, o Grêmio enfileirou ao menos duas oportunidades claras. No primeiro lance, Carballo, sozinho na pequena área, cabeceou para fora. Na sequência, Soteldo recebeu passe na grande área e com Rafael batido, conseguiu chutar por cima do gol. A resposta do São Paulo veio com Luciano, que pegou cruzamento de primeira e exigiu ótima defesa de Marchesín. Com o passar da etapa final, o São Paulo parecia sem ritmo e viu o Grêmio cercar a sua grande área. Rafael ainda precisou trabalhar na finalização de Soteldo para garantir a vitória. Nos acréscimos, quando o time gaúcho estava desorganizado na defesa, André Silva teve a oportunidade de matar o duelo. Porém, a arrancada que partiu do meio-campo, terminou com a finalização pela linha de fundo.