São Paulo confirma a venda do zagueiro Diego Costa

Zagueiro encerra o ciclo com a camisa do Tricolor Paulista e agora vai defender as cores do Krasnodar, da Rússia Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (17), o São Paulo oficializou a saída do zagueiro Diego Costa. O jogador foi vendido ao Krasnodar, da Rússia. O valor do negócio girou em tornou de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Tricolor Paulista desde 2015, o defensor viveu altos e baixos e fez parte dos elencos que venceu o Paulistão 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Brasil 2024.