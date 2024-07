Santos libera Morelos para acertar com o Atlético Nacional

Peixe já trata saída do atacante colombiano como certa, mas empresário comunica que não há acerto entre as partes

O Santos encaminhou a saída do atacante Alfredo Morelos. O Peixe liberou o colombiano, que já se despediu do clube nesta quarta-feira, para vai viajar à Colômbia e fchar empréstimo ao Atlético Nacional. A equipe paulista está otimista pela negociação, mas o agente do jogador ainda não.

O Santos dá como certa a ida do jogador por empréstimo ao clube de seu país. Entretanto, Martín Camãno, empresário de Morelos, já comunicou à imprensa algumas vezes que ainda não há acerto.

Morelos esteve perto de sair desde o início do ano, mas voltou a ter oportunidades no Santos. Contudo, no decorrer da temporada, perdeu novamente. Ele tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026.