Santos acerta contratação do atacante Billy Arce

Jogador equatoriano será o primeiro reforço do peixe no meio da temporada e assinará contrato até dezembro de 2025

O Santos encaminha a contratação do seu primeiro reforço no meio da temporada. Trata-se do atacante Billy Arce, que deixou recentemente a equipe do Once Caldas, da Colômbia.

Desse modo, o jogador é aguardado para a realização de exames e assinará contrato até dezembro de 2025. O jogador de 26 anos tem negociação vista como positiva pela diretoria do Peixe e chega sem custos de transferência, apenas com valores de luvas e salários. O Alvinegro ficará com 50% de seus direitos econômicos.

Billy, aliás, chegou a falar com pessoas próximas que sempre teve o desejo de defender o Santos. Ele é amigo do zagueiro Arboleda, do São Paulo, e esteve na polêmica do agora adversário quando o mesmo vestiu uma camisa do Palmeiras.