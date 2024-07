Racista é condenado por ataques a Vini Jr e Rüdiger na Espanha

Além dos oito meses de prisão, o indivíduo também está impossibilitado de participar do fórum do jornal por 20 meses. A suspensão da pena de prisão, aliás, está sujeita à participação do acusado num programa de igualdade de tratamento e não discriminação.

Mais uma condenação em solo espanhol

Cabe lembrar que este é o segundo caso de condenação por racismo na Espanha. Em junho, a justiça do país condenou três racistas por agressões ao atacante brasileiro no duelo entre Valencia x Real Madrid, em 2023, no estádio Mestalla. No dia 21 de maio, torcedores entoaram gritos de “mono” e outras hostilidades ao brasileiro.