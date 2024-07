Pelos playoffs da Sul-Americana, Bragantino fica no empate em Guayaquil

Após abrir o placar com golaço de Helinho, Massa Bruta vê o Barcelona empatar. Com o 1 a 1, tudo em aberto para a volta em Bragança

Na noite desta quarta-feira (17/7), em Guayaquil, o Barcelona local recebeu o Bragantino no Monumental. O jogo pela ida dos playoffs (repescagem) da Sul-Americana teve muitos estudos e boas chances para os dois lados. No fim, empate em 1 a 1 com gols no primeiro tempo. O time paulista saiu na frente num golaço de Helinho, mas Corozo deixou tudo igual. O duelo da volta será na quarta-feira, 24/7, em Bragança Paulista. Quem avançar de fase enfrentará o Corinthians nas oitavas de final, que serão nas semanas dos dias 7/8 (ida) e 14/8 (volta)

Antes da bola rolar, jogadores de Barcelona e Bragantino prestaram homenagens ao goleiro Cornejo, do time equatorino, que morreu aos 20 anos nesta terça-feira após, de acordo com as informações do clube, cair de cabeça no banheiro de casa na segunda-feira, logo entrando em coma.

Tudo igual no primeiro tempo

O Barcelona, logo no primeiro minuto, viu se defensor Byron Castillo levar amarelo por falta em Mosquera. Mas o time da casa fez bom jogo, sendo bem superior no primeiro tempo, criando duas chances claras antes dos 15 minuto, indicando que estava próximo de fazer o gol. Porém, foi o Bragantino que acabou abrindo o placar aos 19, em seu primeiro ataque de real perigo. Helinho recebeu pela direita do ataque e mandou uma bomba de fora da área, um golaço.

Mas a verdade é que o Barcelona sobrava. O estreante Rivero acertou a trave aos 27. Contudo, aos 30, o time da casa chegou ao empate quando Preciado observou a infiltração de Corozo na área e tocou para o companheiro dar chute rasteiro matando o goleiro Cleiton e deixando tudo igual. Na comemoração do gol, o atacante mostrou uma camisa com a foto de Cornejo.