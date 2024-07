Palmeiras renova com promessas do Sub-20

Palmeiras estende vínculos com o agueiro Benedetti (18 anos) e do meio-campista Patrick (20)

O Palmeiras estendeu os contratos do zagueiro Benedetti (18 anos) e do meio-campista Patrick (20 anos), que fazem parte do Sub-20 do Verdão. A dupla, inclusive, já foi recentemente relacionada para partidas da equipe profissional válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Válido anteriormente até junho de 2026, o vínculo de Benedetti foi renovado até junho de 2028. O zagueiro de 1,97m chegou ao Palmeiras em 2022, vindo da Ferroviária. Rapidamente, assumiu protagonismo no Sub-17 alviverde e conquistou o Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e a Copa do Brasil (2022) da categoria. Tornou-se titular do Sub-20 em 2024, destacando-se também pelos gols marcados: são sete tentos em 16 partidas neste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A sensação de renovar com o Palmeiras é indescritível. Fui bem acolhido por todos desde o primeiro momento em que pisei no clube, sou muito feliz de defender essa camisa. Quero retribuir a confiança em mim com muito trabalho duro, espero conquistar importantes títulos nos próximos anos”, disse Benedetti.