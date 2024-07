Palestino x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

No Chile, equipes se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

O Cuiabá visita o Palestino, nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A bola rola no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, enquanto o duelo da volta será disputado na casa do Dourado. Quem avançar de fase enfrenta o Independiente Medellín, da Colômbia, nas oitavas de final.

Como chega o Palestino

O clube chileno está neste playoff após encerrar a fase de grupos da Libertadores na terceira posição do Grupo E, o mesmo do Flamengo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o Palestino está invicto há três partidas e perdeu apenas uma partida nas últimas sete disputadas.