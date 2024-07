Neymar se reapresenta no Al-Hilal após lesão no joelho

Neymar está de volta ao Centro de Treinamento do Al-Hilal. O brasileiro se reapresentou ao clube nesta terça-feira, na cidade de Riade, na Arábia Saudita. O atacante segue com o processo de recondicionamento físico após cirurgia realizada no joelho esquerdo em novembro do ano passado.

LEIA MAIS: Jorge Jesus atualiza visual e tira ‘mullets’

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Olá torcedores do Al-Hilal. Eu estou de volta. Vejo vocês nesta temporada”, exclamou o craque brasileiro em um vídeo divulgado pelo clube, aparecendo posteriormente o se exercitando ainda na academia, sem realizar trabalhos de campo.