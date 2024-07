Modric renova contrato com Real Madrid até 2025

Com 38 anos, meio-campista croata assina vínculo por mais um temporada e ficará no clube merengue até junho de 2025

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira (17), a renovação de contrato de Luka Modric. Nesse sentido, o meio-campista, de 38 anos, assinou vínculo por mais um temporada e ficará no clube merengue até junho de 2025, sob a batuta de Carlo Ancelotti.

Capitão da equipe, o croata esteve em campo em 46 partidas na última temporada, com dois gols e sete assistências. Mesmo sendo essencial dentro e fora de campo, o jogador ficou metade dos jogos do Real no banco de reservas, em 23. No entanto, com a aposentadoria de Toni Kroos, o meia pode voltar a ser mais utilizado.