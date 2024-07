Mbappé, do Real Madrid, possui carros de luxo que não pode dirigir

Um dos grandes jogadores da atualidade, Mbappé ostenta uma garagem recheada de carros de luxo. Ferrari, Mercedes e BMW são algumas das marcas que fazem parte da coleção de automóveis do novo reforço do Real Madrid, apresentado na última terça-feira (16). O francês, no entanto, não usufrui ao volante de suas máquinas.

Aos 25 anos, o atacante não possui carteira de motorista, mesmo com a idade permitida na França sendo a mesma do Brasil (18 anos). No PSG, Mbappé teve um motorista particular oferecido pelo clube e disponibilizado para qualquer momento do dia. O francês chegou a falar sobre sua opção em uma entrevista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É uma das desvantagens de ter sucesso cedo, perdi coisas simples como ter carteira de motorista. Acho que todo mundo tem. Para muita gente a habilitação é uma obrigação, mas não era para mim. Embora seja sinônimo de autonomia, tive a minha autonomia desde cedo porque tinha motoristas à minha disposição. Nunca foi uma prioridade”, explicou.