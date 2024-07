Luan Brito volta de empréstimo e fica à disposição no Fluminense

Atacante estava no Porto, de Portugal, porém retornou ao Brasil e tem treinado com o elenco no CT Carlos Castilho Crédito: Jogada 10

Após encerrar empréstimo junto ao Porto, de Portugal, o atacante Luan Brito voltou a treinar com o elenco principal do Fluminense, no CT Carlos Castilho. Assim, o jogador, de 21 anos, está à disposição do técnico Mano Menezes para a sequência da temporada. A informação é do portal “ge”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na última semana, o Tricolor conseguiu regularizar a situação do atleta, que é cria da base. Ele, portanto, já pode atuar pelo Campeonato Brasileiro, caso o treinador opte por utilizá-lo.