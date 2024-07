Karoline Lima se posiciona após Militão pedir guarda da filha: ‘Tudo vai se resolver’

Defensor da Seleção há pouco se casou com ex-mulher de Léo Pereira, atual namorado de Karoline. Zagueiro deseja que filha more com ele em Madri

Militão e Karoline travam novam disputa judicial. Isso porque o zagueiro entrou com uma ação na Justiça, no dia 10 de julho, para solicitar a guarda de sua filha Cecília e levá-la para Madri. Exatamente após a criança completar dois anos.

“Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. Tudo vai se resolver”, assegurou a mãe de Cecília.

Militão tenta levar filha para Madri

O desejo de Militão é que a criança passe a morar com ele em Madrid. Afinal, ele recentemente se casou com Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, com quem teve dois filhos. Assim como, o atual namorado de Karoline. Aliás, ela e Cecília vivem com o defensor do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro.

“Considerando ser o genitor quem melhor reúne condições de estar à frente da criação e educação de Cecília, determinar a alteração da guarda da criança, de modo que esta passe a residir com o autor, em Madrid”, alegou na petição o advogado do jogador do Real Madrid.