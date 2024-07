Interino do Internacional pede apoio do torcedor e fala sobre Roger Machado

“A solução é trabalhar neste momento de dificuldade. É a melhor resposta. Corrigir os detalhes. Estes dois jogos nos deram consistência, um controle maior. Estamos no caminho certo. Daqui a pouco, a bola entrará e deixaremos de falhar. Juntos faremos um grande jogo com o torcedor para conseguir a vitória”, disse o técnico interino.

No entanto, um dos nomes próximos de acertar com o time é Roger Machado, do Juventude. Assim, Pablo também comentou sobre o possível novo comandante do Internacional, destacando o conhecimento do trabalho de Roger.

“Tenho boa relação com o Roger. Conversei com ele no Jaconi. É um excelente profissional. Se a diretoria optar por ele, é um excelente nome e fará um ótimo trabalho”, resumiu Pablo

Internacional agora terá o Botafogo pelo Brasileirão