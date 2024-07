Inteligência artificial refaz time do tetra com craques do futebol contemporâneo

Pronto! Agora, os mais novos terão uma noção melhor de quem foram os tetracampeões do mundo, há exatos 30 anos. O site “Somos Fanáticos” recorreu, então, à inteligência artificial para recriar com o máximo de detalhes os 11 titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, só que compostos apenas por jogadores que fizeram ou fazem história no futebol contemporâneo. Quem seriam, afinal, os artistas do tetra?

O “prompt”, comando para ferramenta de inteligência artificial montar uma versão atual do time do tetra, foi o seguinte: “Ao levar em consideração o estilo de jogo, a posição em campo, e características como temperamento, liderança e altura, que jogador de futebol da atualidade, não importa a nacionalidade, é mais parecido com o ex-jogador (nome do titular do time do tetra), campeão do mundo em 1994?”. Ou seja, a partir de agora, você encontra as respostas que a máquina forneceu e tem a chance de dar o seu parecer: o quanto que ela entende de futebol?