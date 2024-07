Gustavo Mosquito rescinde contrato junto ao Corinthians

Atacante alega falta de pagamento do FGTS e direitos de imagem para quebrar o contrato através da Justiça do Trabalho

O atacante Gustavo Mosquito colocou um ponto final em sua história dentro do Corinthians. Nesta quarta-feira (17), o jogador conseguiu, via liminar, encerrar o seu contrato junto ao clube paulista. A diretoria do Timão informou que irá recorrer da decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motivo para a quebra do vinculo é a alegação do atleta de atraso no pagamento do FGTS e direitos de imagem. A decisão foi tomada pelo jogador no último dia 3, quando acionou a Justiça do Trabalho e exigiu seus direitos. Internamente, o Corinthians alega que estava com tudo em dia e deixa claro que não concorda com a atitude do atleta.