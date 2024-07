Guarani anuncia novo patrocinador máster

Casa de apostas 'Dafabet' terá seu logo estampado na parte frontal da camisa do time até o Paulista de 2025, com prioridade de renovação

O Guarani anunciou, nesta quarta-feira (17), a casa de apostas ‘Dafabet’ como novo patrocinador máster do clube. A empresa terá seu logo estampado na parte frontal da camisa do time até o Campeonato Paulista de 2025, com prioridade de renovação.

“Tenho certeza de que este acordo será um sucesso e terá um impacto positivo para o Guarani. Agradecemos a confiança da Dafabet e estamos ansiosos para começar esta parceria fundamental para nossa trajetória na temporada de 2024”, afirmou André Marconatto, presidente do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos muito felizes em anunciar esta parceria que vai agregar muito ao Guarani e à ‘Dafabet’. Tenho certeza de que este acordo trará muitos benefícios para o clube e para os torcedores bugrinos”, acrescentou Adriano Hintze, do Conselho de Administração e responsável pelo Departamento de Marketing do clube.