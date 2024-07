Gripado, Renato Gaúcho não comanda o Grêmio contra o São Paulo

Treinador chegou até o Morumbis com a delegação do Grêmio, mas não ficará no banco de reservas. Alexandre Mendes assumira o posto

O Grêmio não terá Renato Gaúcho na beira do campo na partida diante do São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbis, às 20h (de Brasília). O clube emitiu um comunicado informando que o treinador está fortemente gripado e fica fora do jogo por recomendação médica. O comandante chegou juntamente com a delegação ao estádio.

Dessa maneira, sem Renato, Alexandre Mendes comandará o time tricolor. O treinador está com sintomas gripais desde a última terça-feira (16). Por estar com o grupo de jogadores, ele foi acompanhado pelos médicos, mas não ficará no banco de reservas diante do São Paulo.