Giay é regularizado e pode estrear pelo Palmeiras contra o Cruzeiro

Argentino viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas não poderá enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos

Novo reforço do Palmeiras, o argentino Agustín Giay foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. Assim, o atleta pode fazer sua estreia contra o Cruzeiro. A partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

Para estar apto a entrar em campo no Nilton Santos, Giay precisava estar regular até a última terça-feira. O impasse foi burocrático entre San Lorenzo e AFA (Federação de Futebol Argentino).