Gabriel Milito avalia contratação de Fausto Vera: ‘Bendito problema’

Volante argentino chega para contrato de três temporadas com o Atlético a pedido do técnico Gabriel Milito

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, avaliou de maneira positiva a contratação do volante Fausto Vera. Após o empate em 1 a 1 com o Juventude, no Mané Garrincha, em Brasília, o treinador elogiou o atleta.

“Fausto Vera é um grandíssimo jogador. Conto muito com ele, por isso chegou, como com outros jogadores que atuam na posição dele. Agora tenho esse bendito problema de deixar um jogador bom ou muito bom no banco comigo, pois não podemos jogar com 12, 14, 15 jogadores”, iniciou.