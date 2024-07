Fluminense empresta Calegari ao Famalicão, de Portugal

Lateral do Flu, que só atuou duas vezes em 2024 em decorrência de grave lesão no joelho, ficará um ano, mas com opção de compra Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Calegari está de saída do Fluminense. O Tricolor acertou, nesta quarta-feira (17), o empréstimo do jogador ao Famalicão (POR) por uma temporada. O vínculo com o time português será até junho de 2025, mas os europeus terão opção de compra ao fim do contrato. Se acionarem a cláusula, terão de pagar 1 milhão de euros (R$ 6 milhões, no câmbio atual), ficando, assim, com 90% dos direitos econômicos do atleta, segundo o "ge". Seu contrato com o Flu vence em dezembro de 2025.