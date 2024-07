Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo com o Palmeiras

Tricolor informa que já foram vendidos quase 30 mil ingressos para duelo, no 24 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

O Fluminense busca a reação no Campeonato Brasileiro. Lanterna, com 8 pontos, a equipe tem ido ao mercado para reforçar o elenco e também confia no apoio da torcida para reagir. Assim, o clube carioca divulgou mais uma parcial da venda de ingressos para o duelo com o Palmeiras, no Maracanã.

Até o momento, já foram vendidos quase 30 mil ingressos para a partida, que acontece no dia 24 de junho, às 21h30 (de Brasília). Nesse sentido, será a volta do time ao Maracanã depois de uma sequência de três partidas consecutivas longe do Rio de Janeiro, na competição nacional. O jogo ainda não contará com o acesso por biometria, algo que só acontecerá contra o Bahia, no dia 4 de agosto.