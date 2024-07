Filha de Neymar veste macacão milionário em visita a instituto do pai

Criança de nove meses, Mavie, fruto do relacionamento do craque com Bruna Biancardi, usava roupa da Fendi, uma renomada marca de grife Crédito: Jogada 10

Mavie, filha de Neymar, visitou o instituto do pai, em Santos, no litoral de São Paulo, na última terça-feira (16). Esta foi a primeira vez que a criança de nove meses foi ao local. Assim, a mãe, Bruna Biancardi, escolheu um conjunto ilustre para a ocasião especial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A companheira de Neymar optou por um macacão da Fendi, marca de grife, para levar a filha ao instituto do craque. No site da empresa, a vestimenta, em tom rosa e branco, está avaliada em 620 dólares (o equivalente a R$ 3,3 mil na cotação atual). A propósito, ainda há a possibilidade de adquiri-la com uma camiseta branca por dentro.

Mavie ainda calçava um tênis produzido por uma companhia estrangeira. Já com relação à Bruna, ela visitou o Instituto Neymar Jr com uma blusa de lã que continha uma ursinha de crochê. A confecção da roupa, aliás, é da marca Teddy Bwear e com custo de R$ 189. Neymar e Bruna reataram namoro Neymar conseguiu ter sucesso em retomar o relacionamento com Bruna Biancardi. A situação ocorreu há pouco tempo. Houve registro dos dois juntos em clima de apaixonados. Inclusive, com o jogador dedicando música de amor ao cantar pagode. Além disso, ambos foram vistos curtindo uma balada.