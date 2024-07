Fausto Vera tem nome publicado no BID e vira opção para o Atlético

Fausto Vera foi anunciado pelo Atlético no início da semana, porém, ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube

O volante Fausto Vera, último contratado do Atlético na janela de transferências, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa maneira, o argentino vira opção para os próximos jogos do Galo.

Assim, o jogador é opção de Gabriel Milito para o jogo contra o Vasco, no domingo, na Arena MRV, duelo do Campeonato Brasileiro.