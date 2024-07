Ex-SporTV explica saída do canal e ‘padrões’ na TV: “Bonita não serve mais”

A jornalista Janaína Xavier abriu o jogo sobre sua saída do SporTV, canal do Grupo Globo. Em entrevista ao “Benja Me Mucho”, podcast de Benjamin Back, ela falou do processo de desligamento e a nova cultura de contratação da emissora.

Segundo a ex-âncora do Sportv News, o seu afastamento começou durante a gravidez de sua segunda filha, em plena pandemia da Covid-19. No período, Janaína precisou voltar para Curitiba e trabalhar de casa, entrando online durante o programa. Após o fim da gestação e próximo ao retorno pós-licença maternidade, a jornalista começou a indagar sobre sua situação no canal. Porém, não obteve respostas claras. Até que recebeu uma ligação de um dos diretores.

“Ele fez uma reunião comigo e fez assim: todo mundo aqui achou que você não ia voltar. Ele achou que eu ia pedir demissão, jogar uma carreira para trás porque seria mãe. Eu questionei que ninguém me perguntou, claro que voltaria. A gente (diretoria) já efetivou uma pessoa no seu lugar na bancada do (SporTV) News, que era o jornal que eu apresentava na época. Entendi e disse que era só me deslocarem para outro programa. Puxa, mas agora a gente não tem vaga. A gente tem quem sabe uma vaga na reportagem. Voltar pra rua depois de 7 anos. Nada contra, é um oficio que eu cumpri por 18 anos, mas que não cabia mais na minha vida e nem na minha rotina. Tinha um bebe e uma adolescente. Falei que não tinha como ser repórter. Poxa mas então (…), então faça o que tem que ser feito. E assim foi. Eles estavam esperando pra ver. Ninguém é criança aqui”, relatou Janaína.