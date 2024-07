Ex-jogador foi fundamental para contratação do Cruzeiro: ‘Não tinha muito o que pensar’

Fabrizio Peralta foi apresentado na manhã desta quarta-feira (17) e usará a camisa 33 do Cruzeiro na sequência da temporada

Afinal, ao receber o contato do clube mineiro, o jogador ligou para o zagueiro Eduardo Brock. E o defensor falou das qualidades da agremiação azul.

“Quando recebi a proposta do Cruzeiro, entrei em contato com o Brock rapidamente. Ele me falou para aceitar, que não tinha muito o que pensar. Ele disse que o Cruzeiro é muito grande e que eu seria feliz, que ia crescer futebolisticamente. Agora estou cumprindo isso”, afirmou Peralta.

Brock e Peralta, afinal, foram companheiros de Cerro Porteño, no Paraguai.

Sonho realizado

Para contratar o atleta, a Raposa pagou 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Ele, aliás, ressaltou que está ansioso para iniciar os jogos pela Raposa.