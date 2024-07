Esposa de Daniel Alves publica vídeo com animal inusitado

Joana Sanz está com o ex-jogador brasileiro desde 2017; ex-Barcelona e São Paulo foi condenado por estupro na Espanha

A espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, publicou um vídeo em sua rede social em que aparece cuidando de um morcego. O ‘pet’ inusitado foi adotado após ser encontrado no quintal da mansão da modelo em Barcelona, na Espanha.

No Instagram, Sanz compartilhou os cuidados com animal, incluindo o momento de alimentação, feito com uma seringa. Além disso, a modelo também publicou em seu story mais informações da espécie (myotis capaccinii) em questão, que corre risco de extinção.