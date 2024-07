David comemora boa fase do Vasco: ‘Mais leve para jogar’

Atacante é decisivo na vitória do Cruz-Maltino por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, nesta quarta-feira, em Goiânia

O Vasco emplacou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 17ª rodada da campetição nacional. Autor do gol da vitória, o atacante David destacou a importância de mais um resultado positivo no Brasileirão.

“Vitória importantíssima para a equipe e para o campeonato. Jogo muito difícil. Estamos em uma crescente. A confiança aumenta com as vitórias. A gente fica mais leve para jogar. São três pontos muito importantes para a gente subir na tabela”, afirmou o camisa 7.

David, aliás, comentou a chegada dos reforços para o Vasco para a sequência da temporada.