Cruzeiro segura zagueiro em disputa no mercado estadual. Entenda

América-MG sonda a situação de Neris, no entanto, diretoria do Cruzeiro entende que atleta é importante para compor elenco

O Cruzeiro precisou segurar o zagueiro Neris. O América-MG, rival estadual da Raposa, sondou a situação do defensor cruzeirense, mas as negociações não avançaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jornalista Samuel Venâncio foi o primeiro a informar. O Coelho busca reforçar o setor e viu em Neris a possibilidade de ter mais um jogador. No entanto, o negócio travou no desejo do Cruzeiro.