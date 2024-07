Com grande exibição, Fortaleza domina e vence o Vitória, no Castelão

Breno Lopes, Pochettino e Tinga, marcaram os gols do Leão, que venceram por 3 a 1 em partida do Campeonato Brasileiro em seus domínios

Na primeira etapa o Fortaleza não deu chance para o azar e partiu para cima do Vitória. Desse modo, chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Ele fez em cobrança de falta. Aos 34 minutos foi a vez do argentino Pochettino fazer o segundo gol. O meia aproveitou passe de Breno Lopes e fez de cabeça, 2 a 0.

Desse modo, o time de Vojvoda chega aos 29 pontos, portanto, ocupando a sétima colocação. O Vitória com o resultado negativo fica em décimo sexto lugar e tem 15 pontos. Assim, está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Contundo, soma a mesma pontuação do Corinthians, mas fica na frente por ter mais vitórias no Brasileirão.

O Fortaleza dominou e superou o Vitória em grande exibição nesta quarta-feira (17) no estádio do Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro . Os gols do resultado positivo por 3 a 1, aliás, foram anotados por Breno Lopes, Pochettino e Tinga. O atacante Zé Hugo marcou para o time visitante.

Fortaleza segue mandando na partida na etapa final

Nos 45 minutos finais, o time mandante seguiu sem dar chances ao adversário. E chegou ao terceiro gol com Tinga, que aproveitou falha da defesa do Vitória e marcou de cabeça na pequena área, 3 a 0. No final da partida, o atacante Zé Hugo, que entrou durante o jogo, aproveitou cruzamento e fez o gol de honra, 3 a 1.

Próximos jogos das equipes

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Atlético GO, no estádio do Castelão, partida será no domingo (21). Todavia, o Vitória atuará contra o Grêmio fora de casa, no mesmo dia.