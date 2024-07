Cerro Porteño x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, o Athletico busca vaga nas oitavas da competição continental e terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, jogando fora de casa. A bola vai rolar nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), neste que será o primeiro jogo entre as equipes em busca da vaga.

De acordo com as informações do Ogol, Cerro Porteño e Athletico se enfrentaram em duas oportunidades ao longo da história, os dois jogos válidos pela Copa Libertadores de 2005. O retrospecto aponta uma vitória para cada time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

A partida entre Cerro Porteño e Athletico será transmitida de forma exclusiva pela Paramount+