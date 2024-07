Botafogo x Palmeiras: um clássico com forte carga simbólica

O clássico entre Botafogo e Palmeiras – nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos –, pode resultar em um grande barril de pólvora. Afinal, além da disputa pela liderança na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, os bastidores potencializaram o reencontro entre os times. A briga de gato e rato entre John Textor, do Glorioso, e Leila Pereira, do Verdão, deixa o clássico ainda mais interessante. Dois nomes que monopolizam as atenções. Mas o reencontro ainda não será um divisor de águas ou o episódio final. As equipes, no próximo mês, disputarão uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Em novembro de 2023, Botafogo e Palmeiras se chocaram pela última vez, dentro das quatro linhas, no mesmo Colosso do Subúrbio. Na ocasião, o Alvinegro, então líder isolado, abriu 3 a 0 na primeira etapa, com um baile de bola. Nos 45 minutos finais, porém, o Palmeiras fez 4 a 3 e arrancou para tirar o título nacional das mãos da Estrela Solitária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos meses seguintes, o acionista majoritário da SAF do Glorioso, John Textor, abriu fogo. Espalhou aos quatro ventos que o Verdão foi beneficiado por um suposto esquema de manipulação de resultados, alegou fraude na arbitragem, parou na Polícia Federal, depôs em CPI do Senado Federal e entrou na mira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).