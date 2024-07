Botafogo acerta contratação de Bruninho, filho de ex-goleiro Bruno

Após se destacar no Athletico-PR, goleiro de 14 anos opta por defender as traves do Botafogo em 2024 Crédito: Jogada 10

O Botafogo acertou com mais uma contratação para as categorias de base. Trata-se de Bruninho Samúdio, goleiro de 14 anos que estava no Athletico-PR. O jovem é filho de Bruno, ex-jogador do Flamengo acusado de assassinar sua ex-namorada, Eliza Samúdio. Com passagens por Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, Bruno esteve preso por planejamento e participação no sequestro e assassinato da modelo Eliza Samúdio, com quem teve um filho: Bruninho Samúdio. O jovem nasceu um pouco antes da condenação do pai.