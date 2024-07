Barcelona anuncia que Yamal usará número que pertencia a Vitor Roque

Jovem de 17 anos passará a vestir a camisa 19 do Barça. Alteração aumenta dúvida sobre futuro do brasileiro

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (17), o novo número de Lamine Yamal para a próxima temporada. O jovem, recentemente campeão da Eurocopa e eleito o melhor jogador jovem do torneio, vestirá a camisa 19, deixando para trás o número 27 que usou em 2023/24. O Barça publicou um vídeo nas redes sociais para confirmar a mudança, que aumenta as dúvidas sobre futuro do brasileiro no clube.

Lamine Yamal anos usou o número 19 durante todo a Euro 2024. Além disso, esse foi o mesmo número que Lionel Messi usou no início de sua carreira no time principal do Barcelona.

Ao mesmo tempo, a imprensa espanhola também informou que Lamine Yamal quer respeitar que a icônica camisa 10 do Barcelona pertence a Ansu Fati. Ele, inclusive, voltou ao clube após um empréstimo ao Brighton, da Inglaterra, e com quem o time conta para esta temporada.