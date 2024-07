Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam às 19h desta quinta-feira (18), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. O embate será realizado no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. O Verdão é o líder da competição, com 33 pontos, enquanto o Galo aparece apenas na 16ª posição, com 14 pontos.

O Brasileirão Sub-20 não tem rebaixamento. Os 20 clubes que jogam a competição são definidos a partir do ranking da CBF. Já na parte de cima, os oito primeiros avançam para o mata-mata. O torneio tem apenas um turno.

Onde Assistir:

O Sportv transmite a partida