Atlético de Madrid aparece como favorito para contratar Dani Olmo

Com a grande atuação na Eurocopa 2024, onde se sagrou campeão com a Espanha e foi um dos principais artilheiros do torneio, Dani Olmo está sendo disputado por vários gigantes do futebol europeu. O interesse do Barcelona e do Manchester City já havia sido noticiado, mas agora o jornal alemão ‘Bild’ aponta o Atlético de Madrid como o principal candidato a contratar o jogador, que atualmente pertence ao RB Leipzig.

O meio-campista de 26 anos tem uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros, que expira neste sábado, dia 20 de julho. Assim, o Leipzig espera que algum clube faça uma oferta até essa data. Além disso, o ‘Bild’ explica que a prioridade de Olmo é retornar ao seu país natal.

Com o Barcelona enfrentando dificuldades financeiras, o Atlético de Madrid surge como favorito para sua contratação. Ao mesmo tempo, o técnico Diego Simeone tenta convencer Dani Olmo a se juntar aos Colchoneros e lhe garante um papel fundamental na equipe.