Atacante dinamarquês, ex-Barcelona, interessa ao Grêmio

O Grêmio mostra-se bastante ativo nesta segunda janela de transferências na temporada. Afinal, o principal objetivo da equipe é se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube já anunciou duas contratações e ainda está atrás de fechar com mais dois atacantes. O nome da vez seria o dinamarquês Braithwaite, que tem passagens por Barcelona e Espanyol, segundo a imprensa europeia.

O Tricolor Gaúcho ainda não confirmou que há conversas com o atleta, mas que se adequa ao perfil de jogador que o Imortal busca no mercado. O modelo de negócio também é bastante atrativo, já que ele está livre após expirar seu contrato com o Espanyol. Ou seja, se as negociações evoluírem, Braithwaite chegaria sem custos de transferências.