Após recusa do West Ham, Flamengo planeja usar Paquetá na negociação

O Flamengo formalizou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) pela contratação de Lucas Paquetá, do West Ham. No entanto, os ingleses não gostaram dos valores oferecidos e disseram “não” para oferta. Assim, os dirigentes rubro-negros resolveram partir para próxima estratégia. A informação é do “ge”.

Estratégia do Flamengo

O Flamengo espera contar com apoio de Lucas Paquetá na negociação. Afinal, a vontade do meio-campista em retornar ao clube carioca pode ser um diferencial nas conversas. A expectativa dos dirigentes rubro-negros é que o jogador se reúna com os ingleses e tente convencê-los de uma liberação.

Lucas Paquetá atualmente está de férias. O meio-campista, dessa forma, só deve se reunir com os representantes do West Ham no fim de julho. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel ficam no aguardo de um sinal verde do jogador antes de negociarem presencialmente na Inglaterra. O atleta é o principal alvo do clube carioca nesta janela de transferências.

Riscos da contratação

A ideia do Flamengo é que Lucas Paquetá seja reforço na sequência do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil em 2024. No entanto, os dirigentes rubro-negros vêm tendo cuidados especiais na negociação. Afinal, as investigações sobre fraudes em apostas esportivas seguem acontecendo e podem trazer prejuízos astronômicos para carreira do jogador.