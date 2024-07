Após exames, Real Madrid descarta cirurgia no nariz de Mbappé

Depois da apresentação no Real Madrid, Kylian Mbappé segue de férias. Como disputou a Eurocopa com a camisa da França, o clube definiu que o atacante iniciará os trabalhos a partir do dia 7 de de agosto. Além disso, segundo os jornais Marca e As, o departamento médico entende que o atleta não precisará de uma cirurgia no nariz.

Afinal, após exames clínicos, o clube merengue teve boas notícias. O resultado foi positivo, e o francês não fará uma operação no local. Vale lembrar que ele fraturou o nariz durante a Eurocopa e chegou a atuar utilizando máscara de proteção. A lesão aconteceu no duelo entre França e Áustria na estreia da seleção no torneio continental.