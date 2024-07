André se aproxima do Fulham e pode ser maior venda da história do Fluminense

LEIA MAIS : Fluminense divulga biometria facial no Maracanã a partir de agosto

A equipe de Londres aceitou pagar 25 milhões de libras (cerca de R$ 178 milhões, no câmbio atual) ao Tricolor carioca pelo jogador de 23 anos. As informações são dos jornalistas Valentin Furlan e Rudy Galetti, em publicação desta quarta-feira (17).

O Fluminense está perto de acertar a maior venda de sua história. Afinal, o volante André, cria de Xerém, chegou a um acordo para vestir as cores do Fulham, time da Premier League.

André fez apenas 17 jogos este ano pelo Fluminense. Titular absoluto desde o fim de 2021, o jogador fez 61 jogos em 2022, e 62 em 2023, mas sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, ficando fora por dois meses e meio.

Com a provável saída do atleta, o Flu se volta para Facundo Bernal. O volante uruguaio de 20 anos, do Defensor (URU), é a prioridade da diretoria para o setor.