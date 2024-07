Zenit recua em negociação com Flamengo e oferece renovação para Claudinho

Assim, os dirigentes rubro-negros, que antes estavam próximos, agora se distanciaram da contratação do jogador. O clube carioca pretendia pagar 18 milhões de euros (R$105 milhões) pela compra do atleta. No entanto, os russos, que haviam concordado com os valores, voltaram atrás.

O Flamengo estava bem próximo da contratação de Claudinho, do Zenit. No entanto, depois dos clubes se acertarem financeiramente, os russos recuaram nas negociações e ofereceram uma renovação de contrato ao meio-campista. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Claudinho quer jogar no Flamengo

Claudinho, por sua vez, segue interessado em jogar no Flamengo. O meio-campista enxerga com bons olhos um retorno ao Brasil, pois acredita que tem mais chances de ser convocado novamente para Seleção. O sonho do jogador é participar da Copa do Mundo de 2026.

O recuo do Zenit não interfere na ambição do Flamengo. Afinal, os dirigentes rubro-negros seguem confiantes e interessados na contratação do meio-campista. A expectativa é que novas conversas aconteçam nesta janela de transferências. A vontade do jogador pode ser um diferencial.

